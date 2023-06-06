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Карпин: самый положительный момент этого сезона - четвертое место "Ростова" в турнирной таблице

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин выделил положительные моменты для команды по итогам завершившегося сезона.
Фото: Sportbox.ru
- Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для "Ростова" самый положительный момент - четвертое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера - то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все.

"Ростов" по итогам минувшего сезона занял четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. У команды был шанс завоевать медали чемпионата России, однако в последнем туре подопечные Валерия Карпина проиграли ЦСКА (4:1) и упустили эту возможность. Ростовчане одержали всего 2 победы в 9 последних матчах, трижды сыграв вничью и потерпев 4 поражения. Напомним, в предыдущем сезоне "Ростов" финишировал в российской Премьер-лиге на девятом месте.

Источник: "ТАСС"


Карпин Ростов
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