- Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для "Ростова" самый положительный момент - четвертое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера - то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все.
"Ростов" по итогам минувшего сезона занял четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. У команды был шанс завоевать медали чемпионата России, однако в последнем туре подопечные Валерия Карпина проиграли ЦСКА (4:1) и упустили эту возможность. Ростовчане одержали всего 2 победы в 9 последних матчах, трижды сыграв вничью и потерпев 4 поражения. Напомним, в предыдущем сезоне "Ростов" финишировал в российской Премьер-лиге на девятом месте.
Источник: "ТАСС"
Карпин: самый положительный момент этого сезона - четвертое место "Ростова" в турнирной таблице
Наставник "Ростова" Валерий Карпин выделил положительные моменты для команды по итогам завершившегося сезона.
Фото: Sportbox.ru