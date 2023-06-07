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Агент Лунева: в первую очередь рассматриваем Европу. Из РПЛ на нас никто не выходил

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Агент вратаря Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал, что никто из РПЛ не интересовался услугами его клиента.
Фото: Global Look Press
- Есть различные варианты, но пока переговоры не вышли на финишную прямую. В первую очередь рассматриваем Европу. Из Российской Премьер-Лиги на нас никто не выходил. В топ-5 чемпионатах смотрят на игровую практику. Туда будет сложно попасть, но и по этим направлениям мы работаем. Важно найти клуб, где нужен голкипер №1, а не второй, который будет сидеть на скамейке.

Последним клубом голкипера Андрея Лунева был леверкузенский "Байер". 31-летний вратарь защищал цвета немецкого клуба с лета 2021 года. В конце июня у игрока заканчивается контракт, который не будет продлен. В этом сезоне Лунев принял участие всего в одном матче за "Байер" и пропустил два гола. Всего за клуб из Леверкузена футболист сыграл 3 матча и пропустил 4 мяча, ни разу не отстояв "на ноль".

Напомним, Лунев проводит индивидуальные занятия на тренировочной базе своего бывшего клуба "Зенита" в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что "сине-бело-голубые" не рассматривают футболиста в качестве усиления.

Источник: Legalbet


Лунев
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