Агент Лунева: в первую очередь рассматриваем Европу. Из РПЛ на нас никто не выходил

Агент вратаря Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал, что никто из РПЛ не интересовался услугами его клиента.

Фото: Global Look Press





Последним клубом голкипера Андрея Лунева был леверкузенский "Байер". 31-летний вратарь защищал цвета немецкого клуба с лета 2021 года. В конце июня у игрока заканчивается контракт, который не будет продлен. В этом сезоне Лунев принял участие всего в одном матче за "Байер" и пропустил два гола. Всего за клуб из Леверкузена футболист сыграл 3 матча и пропустил 4 мяча, ни разу не отстояв "на ноль".



Напомним, Лунев проводит индивидуальные занятия на тренировочной базе своего бывшего клуба "



Источник: - Есть различные варианты, но пока переговоры не вышли на финишную прямую. В первую очередь рассматриваем Европу. Из Российской Премьер-Лиги на нас никто не выходил. В топ-5 чемпионатах смотрят на игровую практику. Туда будет сложно попасть, но и по этим направлениям мы работаем. Важно найти клуб, где нужен голкипер №1, а не второй, который будет сидеть на скамейке.Последним клубом голкипера Андрея Лунева был леверкузенский "Байер". 31-летний вратарь защищал цвета немецкого клуба с лета 2021 года. В конце июня у игрока заканчивается контракт, который не будет продлен. В этом сезоне Лунев принял участие всего в одном матче за "Байер" и пропустил два гола. Всего за клуб из Леверкузена футболист сыграл 3 матча и пропустил 4 мяча, ни разу не отстояв "на ноль".Напомним, Лунев проводит индивидуальные занятия на тренировочной базе своего бывшего клуба " Зенита " в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что "сине-бело-голубые" не рассматривают футболиста в качестве усиления.Источник: Legalbet