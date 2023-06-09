- Мы вели переговоры с только с "Оренбургом". Разговаривали ли мы с "Зенитом"? Нет, только "Оренбург", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Недавно "Оренбург" официально сообщил о том, что 19-летний турок Эмирджан Гюрлюк, играющий на позиции нападающего, теперь будет защищать цвета южноуральского коллектива. При этом в турецких СМИ была растиражирована информация о том, что турецкого игрока купит "Зенит" и потом отдаст в аренду в "Оренбург". Руководство оренбургского клуба категорически опровергло данные сведения. Гюрлюк в этом сезоне выступал в составе "Алтынорда". В составе турецкой команды, играющей во втором по силе дивизионе, Эмирджан сыграл 30 встреч, в них он отметился 4 забитыми мячами и отдал 2 ассиста.
Агент новичка "Оренбурга" Горлюка: мы не вели переговоры с "Зенитом"
Агент турецкого новобранца "Оренбурга" Эмирджана Гюрлюка Юсуф Кочакая рассказал о том, вел ли он переговоры с "Зенитом".
Фото: ФК "Оренбург"