- ЦСКА — сильнейший коллектив в РПЛ после "Зенита". Они должны сегодня выигрывать и показывать, что они готовы заявить свои права на чемпионство в следующем году. Если у "Зенита" в следующем сезоне не останутся Малком и Клаудиньо, то ЦСКА будет сильнее их по игре. Сегодня будет тест на прочность для ЦСКА, - приводит мнение Тарханова Sport24.
"Зенит" по итогам 30 туров национального первенства финишировал на 1-й строчке, заработав 70 турнирных баллов. Коллектив снова сумел завоевать золотые медали турнира. Невский клуб выигрывает чемпионство 5 сезонов подряд. Дружина Сергея Семака опередила ЦСКА, расположившегося на строчку ниже, на 12 очков. Ключевыми игроками в атаке команды с берегов Невы являются два бразильца Клаудиньо и Малком. Первый сумел оформить 9 ассистов в 24 поединках. Это второй результат в лиге после Эдуарда Сперцяна (11 голевых пасов). А Малком стал лучшим бомбардиром российского первенства, наколотив 23 гола в 27 играх. По ходу РПЛ "Зенит" и ЦСКА обменялись победами. В Санкт-Петербурге петербуржцы обыграли красно-синих со счетом 2:1, а уже в Москве армейцы взяли реванш (1:0) благодаря голу Чалову.
Тарханов: если из "Зенита" уйдут Малком и Клаудиньо, то ЦСКА будет сильнее их по игре
Известный российский тренер Александр Тарханов поделился своей точкой зрения по поводу уровня игры ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"