– Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка был моей последней игрой за "Краснодар". Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в "Краснодаре". Благодарен клубу, — цитирует Олусегуна "СЭ".
11 июня "Краснодар" сыграл в суперфинале Кубка России по футболу против ЦСКА. "Быки" уступили "армейцам" в серии послематчевых 11-метровых – 5:6 (1:1). Нападающий проигравшего клуба Олакунле Олусегун в первом тайме минувшего поединка сфолил в своей штрафной и позволил красно-синим открыть счет с точки, а также не реализовал свою попытку в серии пенальти.
21-летний Олакунле Олусегун стал игроком "Краснодара" в июле 2022 года. Его текущее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нигерийца в 1,70 миллионов евро.
Нападающий "Краснодара" Олусегун: я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы.
Нигерийский форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал о своем будущем в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"