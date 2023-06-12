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Metaratings: "Спартак" не готов платить Глебову более 1,5 млн евро за сезон. Капитан "Ростова" хочет получать 1,8–2 млн

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Финансовые аппетиты капитана "Ростова" Данила Глебова являются главным препятствием его перехода в "Спартак" на данном этапе.
Фото: ФК "Ростов"
Как утверждает источник, "Спартак" не готов платить 23-летнему полузащитнику сборной России свыше полутора миллионов евро за сезон. Однако игрока не устраивает такой оклад, он желает зарабатывать больше в московском клубе. Отмечается, что зарплатные ожидания Глебова на "Открытие Банк Арене" лежат в диапазоне 1,8 – 2 млн евро.

По сведениям источника, Глебов действительно находится в шорт-листе красно-белых, однако клуб не хочет переплачивать на россиянина. Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за трансфер капитана желто-синих порядка 6–7 млн евро, в то время как дончане рассчитывают выручить за свой актив не менее 10 млн евро. Однако, по новой информации, "Ростов" готов пойти на некоторые уступки и сделать скидку.

Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года.

Источник: Metaratings


Спартак Ростов Глебов
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