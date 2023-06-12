"Поступали ли какие-то предложения? Все в процессе. Ясность наступит до конца месяца. Пока ничего конкретного сказать не могу", - цитирует агента "СЭ".
Георгий Щенников является воспитанником московского ЦСКА и находился в системе "армейцев" с 2003 года. В конце июня у 32-летнего защитника истекает контракт с клубом и, как было объявлено ранее, он не будет продлен. В этом сезоне Щенников сыграл всего шесть матчей и не отличился голевыми действиями.
Агент - о будущем Щенникова: ясность наступит до конца месяца
Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин поделился информацией о будущем футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА