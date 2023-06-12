"ЦСКА - не грозный соперник для "Зенита" в матче за Суперкубок. Сине-бело-голубые на данный момент в несколько раз сильнее всех остальных российских клубов. Команде Семака нужен новый вызов - выиграть все три трофея за сезон. Думаю, "Зенит" в следующем сезоне оформит российский требл - выиграет Суперкубок, РПЛ и Кубок России. Им это по силам", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
По итогам прошедшего сезона 2022/2023, "Зенит" завоевал чемпионский титул. Обладателем Кубка России стал московский ЦСКА, занявший в турнирной таблице российской Премьер-лиги второе место. Отрыв "армейцев" от чемпионов составил 12 очков. Следующий сезон начнется матчем "Зенит" - ЦСКА, которые разыграют между собой Суперкубок страны. Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани в середине июля. На данный момент у команд по семь выигранных Суперкубков. Три трофея подряд подопечные Сергея Семака увозили в Санкт-Петербург.
Петржела: "Зенит" в несколько раз сильнее всех остальных российских клубов. В следующем сезоне они оформят требл
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что "сине-бело-голубым" в следующем сезоне по силам выиграть все три российских турнира.
Фото: ФК "Зенит"