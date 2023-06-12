"Диалог с Алексеем Ионовым есть, а вот по поводу физически подписанного контракта не могу сказать", - приводит слова Рыскина "РИА Новости".
Напомним, полузащитник Алексей Ионов играл за "Ростов" с 2017 по 2020 год. Он забил 18 мячей и сделал 12 результативных ассистов в 87 матчах за ростовчан.
В этом сезоне 34-летний игрок провел 38 матчей, в которых оформил 7+4 по системе гол плюс пас. Его контракт с "Краснодаром" истекает 30 июня и не будет продлен.
Спортивный директор "Ростова": диалог с Ионовым есть
Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин подтвердил наличие диалога с вингером Алексеем Ионовым.
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