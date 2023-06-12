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Широков: финал Лиги чемпионов по качеству лучше Суперфинала Кубка России, но по зрелищности, наверное, нет

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Директор раменского "Сатурна" и бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков отреагировал на многочисленные сравнения Суперфинала Кубка России с финалом Лиги чемпионов. Обе игры состоялись в минувшие выходные.
Фото: РФС
– Вряд ли финал Лиги чемпионов можно сравнивать с финалом Кубка России. При всем уважении к нашим, там уровень все-таки пока повыше. Надеемся, что мы скоро перебьем это, но пока, к сожалению, там получше. Но не думаю, что финал Лиги чемпионов по зрелищности превзошел Суперфинал Кубка России. Может быть, по качеству лучше, но по зрелищности, наверное, нет, – приводит слова Широкова "Чемпионат".

В минувшее воскресенье ЦСКА в серии пенальти вырвал победу у "Краснодара" и завоевал свой первый трофей за последние 10 лет. Главным героем триумфа "армейцев" стал Игорь Акинфеев, который отразил два 11-метровых удара в исполнении легионеров "Краснодара" Батчи и Олусегуна. Клуб Сергея Галицкого упустил шанс завоевать свой дебютный трофей в своей 15-летней истории. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В составе красно-синих отличился Федор Чалов с пенальти, у южан автором гола стал лучший бомбардир турнира колумбийский форвард Джон Кордоба.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу, "Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Интером" со счетом 1:0 и впервые в истории клуба выиграл самый престижный турнир Европы. За 90 минут гранды сподобились всего на один гол. Автором единственного мяча стал Родри, отличившийся в первом тайме.


ЦСКА Краснодар Манчестер Сити Интер Кубок России Лига чемпионов Широков
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