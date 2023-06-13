Ташуев: "Ахмат" стал пятым, поднял планку, теперь надо ее держать

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал продление контракта с грозненским клубом.
Фото: ФК "Ахмат"
- Какие-то цели в контракте не указаны. Сегодня мы стали пятыми, подняли планку, теперь надо ее держать. Надеюсь, в дальнейшем все сложится - в плане селекции и подготовки. У нас есть опытные и молодые ребята в составе. Они ментально готовы к подвигам, чтобы улучшить результат. Мы делаем все, чтобы занять то место, которое у нас есть сейчас, и не опускаться ниже.

Напомним, на днях "Ахмат" официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым до 2026 года. Специалист возглавляет грозненский клуб с сентября прошлого года. Под руководством 64-летнего Ташуева команда заняла пятое место в российской Премьер-лиге, тем самым повторив лучший результат в своей истории. Также дружина из Грозного установила рекорд клуба по набранным очкам и забитым голам за сезон. "Ахмат" по итогам этого сезона одержал в чемпионате России 15 побед, сыграл 5 раз вничью и потерпел 10 поражений в 30 турах. Разница забитых и пропущенных мячей составила +12 (51:39).

Источник: "СЭ"


Ташуев Ахмат
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