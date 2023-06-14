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Агент: Корай Гюнтер может перейти в ЦСКА

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Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника итальянской "Вероны" Корая Гюнтера, заявил о том, что его подопечный может стать игроком московского ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
– Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребенка, и с ним все в порядке, они находятся вместе. ЦСКА — это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва, — передает слова Акана "СЭ".

Ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА хочет подписать 28-летнего Корая Гюнтера в летнее трансферное окно. Но в СМИ при этом активно обсуждались слухи о том, что жена немецкого защитника против переезда в Россию.

Корай Гюнтер имеет действующий контракт с итальянской "Вероной" до лета 2025 года. При этом минувший сезон немецкий футболист провел в "Сампдории" на правах аренды, которая закончится 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 4,50 миллиона евро.


ЦСКА Верона Трансферы
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