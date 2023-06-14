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"Краснодар" рассчитывает выручить за Сперцяна 12 млн евро

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Стала известна сумма, за которую "Краснодар" расстанется с Эдуардом Сперцяном.
Фото: "Матч ТВ"
По сведениям СМИ, армянский хавбек Эдуард Сперцян имеет договоренность с руководством "Краснодара" о том, что в летнее межсезонье игрок сможет перейти в клуб из Европы. Южный клуб готов отпустить армянина в другую команду за 12 млн евро. Примечательно, что в договоре Сперцяна с "Краснодаром" установлена сумма выкупа в размере 15 млн евро.

Эдуард Сперцян своей игрой заслужил внимание европейских клубов. В частности, в СМИ появились сведения о том, что в услугах воспитанника быков заинтересован нидерландский "Аякс". Цифры результативности Эдуарда впечатляют. Он сумел наколотить 14 голов в 41 встрече. Также к забитым мячам Сперцян приплюсовал еще столько же ассистов. В минувшие выходные "Краснодар" имел шанс выиграть первый трофей, но в финале Кубка ЦСКА оказался сильнее в серии 11-метровых.

Источник: "РБ Спорт"


Сперцян Краснодар Аякс
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