– Мележиков – не самая большая проблема, которая очевидна в "Спартаке". Генеральный директор отвечает за все функционирование клуба. С этим у "Спартака" проблем не было. У команды большие проблемы с футбольной составляющей.
Может, спортивного директора тоже уберут позже, ведь логичнее убрать главного виновника всех неудач. Но у "Спартака" на все свой особый оригинальный взгляд. Ощущение бардака меня не покидает очень часто, – приводит слова Червиченко "СЭ".
Сегодня ряд независимых авторитетных источников подтвердили, что руководство "Спартака" приняло принципиальное решение отправить в отставку Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. На его место претендуют нынешний гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев и член совета директоров красно-белых Олег Малышев.
По слухам, московский "Спартак" также приступил к поискам замены спортивному директору Полу Эшуорту. 53-летний менеджер может покинуть клуб в том случае, если руководство в кратчайшее время договориться о сотрудничестве с новым кандидатом. Существует вероятность, что переговоры с потенциальной заменой Эшуорта не увенчаются успехом. Тогда англичанин продолжит свою работу в стане красно-белых, однако к вопросу замены клуб может вернуться зимой.
Эшуорт занимает пост спортивного директора "Спартака" с сентября прошлого года. Эта должность оставалась вакантной после того, как его предшественник Лука Каттани сложил свои полномочия в июле.
Червиченко: Мележиков – не самая большая проблема. Логичнее убрать главного виновника всех неудач
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможную отставку Евгения Мележикова с поста гендиректора московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"