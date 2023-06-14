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Червиченко: Мележиков – не самая большая проблема. Логичнее убрать главного виновника всех неудач

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможную отставку Евгения Мележикова с поста гендиректора московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"
– Мележиков – не самая большая проблема, которая очевидна в "Спартаке". Генеральный директор отвечает за все функционирование клуба. С этим у "Спартака" проблем не было. У команды большие проблемы с футбольной составляющей.

Может, спортивного директора тоже уберут позже, ведь логичнее убрать главного виновника всех неудач. Но у "Спартака" на все свой особый оригинальный взгляд. Ощущение бардака меня не покидает очень часто, – приводит слова Червиченко "СЭ".

Сегодня ряд независимых авторитетных источников подтвердили, что руководство "Спартака" приняло принципиальное решение отправить в отставку Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. На его место претендуют нынешний гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев и член совета директоров красно-белых Олег Малышев.

По слухам, московский "Спартак" также приступил к поискам замены спортивному директору Полу Эшуорту. 53-летний менеджер может покинуть клуб в том случае, если руководство в кратчайшее время договориться о сотрудничестве с новым кандидатом. Существует вероятность, что переговоры с потенциальной заменой Эшуорта не увенчаются успехом. Тогда англичанин продолжит свою работу в стане красно-белых, однако к вопросу замены клуб может вернуться зимой.

Эшуорт занимает пост спортивного директора "Спартака" с сентября прошлого года. Эта должность оставалась вакантной после того, как его предшественник Лука Каттани сложил свои полномочия в июле.


Спартак Червиченко Мележиков Эшуорт
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