Как утверждает источник, 24-летний россиянин с высокой вероятностью перейдет в "Сочи". Действующее соглашение между Игнатьевым и "Локомотивом" истекает в конце месяца и предусматривает опцию продления. Однако ранее сообщалось, что стороны не намерены пролонгировать сотрудничество.
В настоящее время переговоры между агентами Игнатьева и руководством "Сочи" находятся в продвинутой стадии. В минувшем сезоне на счету Ивана 5 забитых мячей и 2 ассиста в 27 играх в составе "Локомотива" в чемпионате и Кубке России.
Источник: "СЭ"
Нападающий "Локомотива" Игнатьев может стать игроком "Сочи"
Форвард московского "Локомотива" Иван Игнатьев может перейти в "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"