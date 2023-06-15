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Нападающий "Локомотива" Игнатьев может стать игроком "Сочи"

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Форвард московского "Локомотива" Иван Игнатьев может перейти в "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 24-летний россиянин с высокой вероятностью перейдет в "Сочи". Действующее соглашение между Игнатьевым и "Локомотивом" истекает в конце месяца и предусматривает опцию продления. Однако ранее сообщалось, что стороны не намерены пролонгировать сотрудничество.

В настоящее время переговоры между агентами Игнатьева и руководством "Сочи" находятся в продвинутой стадии. В минувшем сезоне на счету Ивана 5 забитых мячей и 2 ассиста в 27 играх в составе "Локомотива" в чемпионате и Кубке России.

Источник: "СЭ"


Локомотив Сочи Игнатьев Ив.
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