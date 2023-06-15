По сведениям СМИ, "Балтика" усилит свой состав 32-летним россиянином Александром Жировом, играющим на позиции центрального защитника. Футболист подпишет трудовое соглашение с калининградским коллективом по схеме 1+1.
В России Александр Жиров представлял цвета "Анжи", "Томи", "Краснодара" и "Енисея". С 2018 года россиянин играет в Германии, где выступает в составе "Зандхаузена". За немецкий коллектив Александр сыграл 151 поединок. В них он сумел забить 9 голов и оформить 5 голевых пасов. Игрок вызывался в сборную России при Станиславе Черчесове. "Балтика" в следующем сезоне будет играть в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник немецкого "Зандхаузена" Жиров перейдет в "Балтику"
Российский футболист "Зандхаузена" Александр Жиров будет защищать цвета Балтики.
Фото: ФК "Краснодар"