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"РБ Спорт": защитник немецкого "Зандхаузена" Жиров перейдет в "Балтику"

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Российский футболист "Зандхаузена" Александр Жиров будет защищать цвета Балтики.
Фото: ФК "Краснодар"
По сведениям СМИ, "Балтика" усилит свой состав 32-летним россиянином Александром Жировом, играющим на позиции центрального защитника. Футболист подпишет трудовое соглашение с калининградским коллективом по схеме 1+1.

В России Александр Жиров представлял цвета "Анжи", "Томи", "Краснодара" и "Енисея". С 2018 года россиянин играет в Германии, где выступает в составе "Зандхаузена". За немецкий коллектив Александр сыграл 151 поединок. В них он сумел забить 9 голов и оформить 5 голевых пасов. Игрок вызывался в сборную России при Станиславе Черчесове. "Балтика" в следующем сезоне будет играть в РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"


Балтика Жиров
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