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Широков - о ретро-матче: не было задачи победить

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Экс-игрок "Зенита" Роман Широков поделился эмоциями по поводу ретро-матча против сборной России (1:1).
Фото: "Чемпионат"
- Решение об отмене серии пенальти принимали сами футболисты. Не хотели никого расстраивать. А так — праздник, все счастливы и довольны. Не было задачи победить. Это матч для того, чтобы люди получили удовольствие, - приводит мысли Широкова "СЭ".

Ветераны санкт-петербуржского "Зенита" в рамках-ретро матча разошлись миром с легендами сборной России. На игру был приглашен бывший атакующий хавбек невского коллектива Роман Широков. Экс-игроку удалось отметиться голевым пасом на форварда Павла Погребняка, который сравнял счет. Широков, повесивший бутсы на гвоздь в 2016 году, представлял цвета "Зенита" с 2008 по 2014 годы. В сине-бело-голубой майке Роман сыграл 201 поединок. За этот отрезок Широков сумел отметиться 43 голами и 23 голевыми пасами. В составе "Зенита" россиянин выиграл 2 чемпионства, Кубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Примечательно, что в активе Романа 13 голов в 57 играх за сборную России. В данный момент Широков трудится гендиректором раменского "Сатурна".


Широков Зенит Сборная России
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