– Личка – оптимальный вариант для "Динамо". Этот тренер создал хорошую команду "Оренбург". Марцел уже знает РПЛ и своей работой доказал, что может перейти в большой клуб, – передает слова Пименова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Марцел Личка принял решение покинуть "Оренбург", с которым он имеет действующий контракт до лета 2024 года. Ожидается, что чешский специалист перейдет в московское "Динамо" и заменит в столичном клубе Славишу Йокановича, который был уволен в конце прошлого сезона с поста наставника команды. По слухам, бело-голубые заплатят уральцам 1 миллионов евро в качестве компенсации за уход Лички.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством Марцела Лички "Оренбург" заработал 46 очков. Данный показатель позволил команде финишировать на 7-м месте в турнирной таблице.
Пименов: Личка – оптимальный вариант для "Динамо". Он доказал, что может перейти в большой клуб
Экс-футболист московского "Динамо" Руслан Пименов прокомментировал слухи о том, что главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка может возглавить столичный клуб.
Фото: "Матч ТВ"