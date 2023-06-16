– У любого настоящего офицера существует желание стать генералом. Вот и у любого футболиста есть желание попробовать себя в сильнейших лигах. В нашем клубе придерживаются следующего подхода: если существует интересное с финансовой точки зрение предложение, то специально "Локомотив" никого удерживать не станет. Именно так мы и договаривались с Бариновым и его агентом. Клуб не будет чинить ему препятствий при хорошем предложении, — передает слова Нагорных "Матч ТВ".
26-летний Дмитрий Баринов – воспитанник московского "Локомотива". Он находится в системе столичного клуба с 2012 года. Зимой к российскому полузащитнику проявляли серьезный интерес клубы из чемпионата Турции. По слухам, сам Баринов был готов сменить клубную прописку и попробовать свои силы в Европе. Однако "Локомотив" не отпустил своего игрока. В конце минувшего сезона красно-зеленые продлили соглашение с Бариновым. Теперь действующий контракт опорника с москвичами рассчитан до лета 2026 года.
В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу Дмитрий Баринов принял участие в 27-ми матчах. Он забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника "Локомотива" в 8 миллионов евро.
Нагорных – на вопрос о трансфере Баринова в Европу: у любого офицера есть желание стать генералом
Один из руководителей московского "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос о том, готовы ли "железнодорожники" отпустить своего капитана Дмитрия Баринова в Европу.
Фото: РИА Новости