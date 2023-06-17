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Нагорных: интерес к Тикнизяну от "Реала Сосьедад"? Наиру комфортно в "Локомотиве"

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о будущем Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"
- У нас нет по Наиру предложений. Так что пока обсуждать нечего. Ему комфортно в "Локомотиве", он развивается, а мы рады, что все происходит так, - приводит комментарий Нагорных "Матч ТВ".

Армянский крайний защитник Наир Тикнизян успешно провел весенний отрезок сезона в РПЛ. Футболист забил 4 гола и отметился 1 ассистом в 12 играх. Всего в завершившемся сезоне Наир провел в майке столичного коллектива 37 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел забить 5 голов. Также к своим забитым мячам игрок приплюсовал 5 голевых пасов. По сведениям СМИ, игра Тикнизяна за "Локомотив" привлекла интерес испанского "Реала Сосьедад", который включил армянского футболиста в свой список потенциальных усилений в летнее межсезонье. Отметим, трудовой договор Наира, который в мае отпраздновал свое 24-летие, с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2026 года. В активе Тикнизяна 1 результативный пас в 3 играх за сборную Армении.


Тикнизян Локомотив Нагорных
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