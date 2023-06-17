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Спортдиректор "Ростова" Рыскин опроверг интерес "Алании" к Мельникову

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на вопрос об интересе владикавказской "Алании" к вингеру желто-синих Степану Мельникову.
Фото: ФК "Ростов"
- Связывались ли со мной в связи с тем, что "Алания" интересуется Степаном Мельниковым? Нет, - передает слова Рыскина "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о трансферном интересе к 21-летнему правому вингеру "Ростова" Степану Мельникову со стороны владикавказской "Алании". Сообщалось, что красно-желтые хотели бы взять нападающего в аренду. В прошедшем сезоне Мельников провел за "Ростов" 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.


Ростов Алания Мельников Рыскин
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