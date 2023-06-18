Черников: в России я хочу играть только за "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Александр Черников ответил на вопрос о том, готов ли он в будущем покинуть стан "быков" и перейти в другую российскую команду.

Фото: ФК "Краснодар"





23-летний Александр Черников является воспитанником "Краснодара". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 13-ти встречах. Он записал на свой счет 1 результативную передачу. Действующее соглашение Черникова с "быками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Александра в 2,50 миллионов евро. – Переход в другой клуб РПЛ? Это исключено, вообще не вариант. В России хочу играть только за один клуб — " Краснодар ", — передает слова Черникова "РБ Спорт" 23-летний Александр Черников является воспитанником "Краснодара". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 13-ти встречах. Он записал на свой счет 1 результативную передачу. Действующее соглашение Черникова с "быками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Александра в 2,50 миллионов евро.