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Черников: в России я хочу играть только за "Краснодар"

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Полузащитник "Краснодара" Александр Черников ответил на вопрос о том, готов ли он в будущем покинуть стан "быков" и перейти в другую российскую команду.
Фото: ФК "Краснодар"
– Переход в другой клуб РПЛ? Это исключено, вообще не вариант. В России хочу играть только за один клуб — "Краснодар", — передает слова Черникова "РБ Спорт".

23-летний Александр Черников является воспитанником "Краснодара". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 13-ти встречах. Он записал на свой счет 1 результативную передачу. Действующее соглашение Черникова с "быками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Александра в 2,50 миллионов евро.


Черников Краснодар
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