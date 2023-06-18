- Да, мы разговариваем по поводу Титкова с "Локомотивом". Нам этот футболист интересен и на неделе уже закроем этот вопрос. Титков будет с нами, - передает слова Андреева Sport24.
22-летний полузащитник Николай Титков с июля 2021 года выступал за "Оренбург" на правах аренды из московского "Локомотива". В прошедшем сезоне на счету футболиста 19 матчей за южноуральцев во всех турнирах без результативных действий.
Спортдиректор Андреев: "Оренбургу" интересен Титков, на неделе закроем вопрос с "Локомотивом"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о желании своего клуба выкупить трансфер полузащитника Николая Титкова, который принадлежит "Локомотиву".
Фото: ФК "Оренбург"