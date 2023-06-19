"Адольфо хочет остаться в "Вероне". Мы должны подождать еще несколько дней. Скоро все станет известно", - цитирует агента Sport24.
Напомним, центрфорвард ЦСКА Адольфо Гайч в январское трансферное окно перешел в "Верону" на правах аренды до конца сезона. Контракт игрока с московским клубом действует до конца 2025 года, однако арендное соглашение включает в себя опцию на выкуп 24-летнего аргентинца. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро. В 16 матчах за итальянский клуб в Серии А Гайч забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Агент нападающего ЦСКА: Гайч хочет остаться в "Вероне"
Агент Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфо Гайча, заявил, что его клиент не хотел бы возвращаться в московский клуб после аренды в "Вероне".
Фото: "СЭ"