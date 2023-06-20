- Такие пустые разговоры никому не нужны. Наш состав способен бороться за самые высокие места, но на этих "прогнозах" по поводу борьбы с "Зенитом" все обожглись в начале предыдущего сезона. Сейчас не надо ничего говорить - нужно работать, - передает слова Магкеева Sport24.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне стал чемпионом Российской премьер-лиги, завоевав этот титул в пятый раз подряд. "Локомотив", завершив осеннюю часть сезона на 14 мечте с 13 очками в 17 матчах, весной под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова выправил положение, финишировав на восьмом месте. При этом на весеннем отрезке красно-зеленые набрали 32 очка в 13 матчах, или 2,46 в среднем за игру - этот показатель выше, чем у "Зенита", который в среднем за весь сезон набирал 2,33 очка за игру.
Магкеев: на прогнозах по поводу борьбы с "Зенитом" все обожглись в начале предыдущего сезона
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев отреагировал на вопрос о возможности борьбы с петербургским "Зенитом" в следующем сезоне.
Фото: РПЛ