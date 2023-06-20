– Мы играли небольшой турнирчик в "Лужниках", сыграли несколько матчей, и в один момент почувствовал себя нехорошо. Что-то поплохело – ничего сверхъестественного, давление в норме. Подошел к дежурной бригаде медиков, там провели все мероприятия оперативно и сказали, что если через час лучше не станет, надо обратиться в больницу и пройти УМО.
Лучше не стало, поехали в Боткинскую больницу на госпитализацию, там на сутки положили в реанимацию – определенный дискомфорт у меня был. Я не доктор, в этом не разбираюсь, поэтому полностью доверился специалистам, – приводит слова Ширко "РБ Спорт".
13 июня стало известно о госпитализации бывшего нападающего "Спартака" Александра Ширко. 46-летний ветеран красно-белых попал в реанимацию в связи с аритмией.
После улучшения состояния здоровья Александра перевели в общую палату. 19 июня СМИ сообщили о том, что Ширко выписан из больницы.
В составе московской команды Ширко шесть раз становился чемпионом России и поднимал над головой Кубок страны. Он играл в Лиге чемпионов и защищал цвета национальной команды России.
В завершившемся сезоне "Спартак" завоевал бронзовые медали РПЛ, отстав на 4 очка от занявшего 2-е место ЦСКА. Отрыв красно-белых от "Зенита", который в 5-й раз кряду стал чемпионом страны, составил 16 турнирных баллов. Концовка сезона омрачилась двумя дисквалификациями спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии, без которых московский клуб будет вынужден начать следующую кампанию.
Ветеран "Спартака" Ширко – о попадании в реанимацию: что-то поплохело
Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко поделился подробностями своей госпитализации на фоне ухудшения состояния здоровья.
Фото: ФК "Спартак"