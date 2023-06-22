– Я его не знаю. Но, изучив досье, понял одно: новый гендиректор "Спартака" занимался чем угодно, только не футболом. Вот это я знаю, что к футболу он не имеет никакого отношения. "Спартак" – наш ведущий клуб, известный не только в России. А гендиректора никто не знает.
Жду ли я от него каких-то эффективных шагов? Конечно, жду. Он чего-нибудь должен натворить. То у них Зарема была, развлекалась, теперь – новый руководитель. У них все в порядке! КВН идет и дальше продолжается. "Спартак" – клуб веселых и находчивых. Придет потом кто-то следующий, "разует" их на определенную сумму "лямов", и снова все будет в порядке, – цитирует Овчинникова "РБ Спорт".
Накануне "Спартак" на специально созванной пресс-конференции представил Олега Малышева в качестве нового генерального директора московского клуба. На руководящей должности он сменил прежнего гендира Евгения Мележикова. Новый операционный управляющий рассказал о причинах прихода на новый пост, о своем бэкграунде в футболе, высказался о главном тренере Гильермо Абаскале и его работе. Кроме того, Малышев заверил, что клуб окажет содействие осужденному за нападение на своего двоюродного брата форварда "Спартака" Квинси Промеса.
По итогам сезона "Спартак" завоевал бронзовые медали РПЛ, завершив чемпионат России на третьей строчке. В Кубке России команда Гильермо Абаскаля не сумела защитить трофей, вылетев на ранних стадиях плей-офф от представителя Первой лиги "Акрона" из Тольятти.
Овчинников: Малышев чего-то должен натворить. То у них Зарема была, развлекалась, в "Спартаке" КВН идет и продолжается
Бывший наставник "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал смену генерального директора "Спартака". На место Евгения Мележикова пришел Олег Малышев.
Фото: ФК "Локомотив НН"