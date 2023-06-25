– Гегемония "Зенита"? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, "Бавария" – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед, — передает слова Федотова "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги первую строчку в турнирной таблице занял петербургский "Зенит". Команда с берегов Невы сумела выиграть пятый чемпионский титул подряд, утвердив себя в статусе "гегемона" отечественного футбола последних лет. Московский ЦСКА, в свою очередь, финишировал на втором месте в РПЛ. Команда Владимира Федотова отстала от сине-бело-голубых на 12 баллов. При этом именно "армейцы" завоевали Кубок страны. В связи с этим ЦСКА получил возможность сыграть против "Зенита" в матче за Суперкубок России, который будет проведен 15 июля 2023 года.
Главный тренер ЦСКА Федотов: гегемония "Зенита" в РПЛ обусловлена финансовым состоянием команды
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о гегемонии петербургского "Зенита" в российском футболе .
Фото: РИА Новости