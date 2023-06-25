– Слушайте, он едет сюда работать, заниматься футболом, его такие вещи не волнуют. Он взрослый человек, понимает, что все это закончится скоро. Точно ли Ярошик будет в команде? Мы вчера общались, все было спокойно. Он подтвердил, что приедет, – цитирует Андреева "РБ Спорт".
Иржи Ярошик принял приглашение возглавить "Оренбург" после того, как прежний главный тренер команды Марцел Личка пошел на повышение в московское "Динамо". Предыдущим местом работы 45-летнего чешского специалиста было "Теплице", которое выступает в чемпионате Чехии.
По итогам минувшего сезона "Оренбург" финишировал на седьмой позиции в таблице РПЛ, на две строчки опередив "Динамо". Таким образом, южноуральский клуб повторил свой лучший результат за всю историю выступления в чемпионате России. На счету одноименной команды 46 очков, у бело-голубых на один турнирный балл меньше.
Спортдиректор "Оренбурга": Ярошик едет в Россию работать. Он взрослый человек, понимает, что все это закончится скоро
Спортивный директор "Оренбурга"Дмитрий Андреев подтвердил приезд нового главного тренера южноуральской команды Иржи Ярошика в Россию, несмотря на события последних дней.
Фото: ПФК ЦСКА