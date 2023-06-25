- Как бы ни складывалась внешняя ситуация, футбол в России стал намного привлекательней. В том плане, что сейчас мы не видим "автобусов": люди все-таки стараются играть в более открытый футбол, с большим количеством голов. Поэтому не думаю, что планка в РПЛ сильно упала. ...Наверняка одна из причин в том, что пришли тренеры, которые не поддерживают эту стратегию, этот оборонительный стиль. Появились яркие команды, которые раньше чуть по-другому играли. Всё это в совокупности играет роль, - передают слова Корнеева "Известия".
Тройку самых результативных команд Российской премьер-лиги по итогам прошедшего сезона-2022/2023 составили петербургский "Зенит" (74 забитых мяча, 2,47 в среднем за игру), "Краснодар" (62 гола, 2,07 за игру) и московский "Спартак" (60 голов, 2 за игру), тройку самых нерезультативных - столичное "Торпедо" (22 гола, 0,73 за игру), подмосковные "Химки" (25 голов, 0,83 за игру) и самарские "Крылья Советов" (32 гола, 1,07 за игру). В сумме все команды РПЛ забили за чемпионат 730 голов, что составляет более 3 забитых мячей (3,04) в среднем за один матч.
Корнеев: футбол в России стал намного привлекательней, люди стараются играть более открыто
Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о привлекательности футбола в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"