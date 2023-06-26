– Надо понимать, что "Зениту" будет очень сложно удержать свои самые ценные активы. Их лидеры находятся на пике футбольной карьеры и интересуют многие европейские клубы. Уход Вендела, Малкома и Клаудиньо неизбежен для "Зенита", но сине-бело-голубые могут хорошо заработать на их продаже. Нет смысла удерживать в команде людей, которые хотят уйти и которых уже нельзя купить деньгами, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
По информации СМИ, "Ювентус" готовит официальное предложение "Зениту" по поводу перехода Малкома. Помимо "Ювентуса", сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу с паспортом РФ со стороны "Арсенала" и "Пари Сен-Жермен". В зимнее трансферное окно руководство "Зенита" проводило встречу с представителями "ПСЖ", однако клубам не удалось договориться по финансовым условиям сделки. Малком – лучший бомбардир завершившегося чемпионата России. На его счету 23 мяча в 27 матчах РПЛ.
Сегодня бразильский журналист Фабио Алейшо рапортовал, что "Зенит" позволил полузащитнику Венделу найти себе новую команду, но обязан выступать за российскую команду до согласования условий сделки. Сам Вендел не хочет возвращаться в Россию на фоне последних политических событий. По слухам, бразильский футболист желает перебраться во "Фламенго".
В минувшем сезоне 25-летний бразилец Вендел принял участие в 25 играх чемпионата России в составе "Зенита", забив в них 8 голов и добавив 3 результативные передачи. У него действующий контракт с питерским клубом до конца сезона-2026/27.
Петржела: "Зенит" может хорошо заработать на продаже Малкома и Клаудиньо. Нет смысла удерживать тех, кто хочет уйти
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мыслями по поводу возможного ухода из команды полузащитников Малкома, Вендела и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"