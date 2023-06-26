- Я лично немного осведомлён о нашем новом тренере. Знаю, что, будучи игроком, он поиграл в России. Надеюсь, что у нас с ним всё будет хорошо. Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим коммуникацию с новым тренером. Это очень важный момент, - приводит комментарий Марина Metaratings.ru.
Недавно "Оренбург" утвердил на пост нового наставника команды чеха Иржи Ярошика. Он пришел на смену своему соотечественнику Марцелу Личке, который переехал в Москву и теперь тренирует местное "Динамо". Отметим, что Личка в минувшем сезоне привел южноуральцев к 7-му месту в российском первенстве. В команде выступает большая группы латиноамериканских игроков.
Одним из них является уроженец Коста-Рики Джимми Марин. В майке южноуральского коллектива футболист провел 26 поединков. В них он сумел 7 раз поразить ворота оппонентов "Оренбурга". Также Джимми, помимо забитых мячей, записал на свой счет еще 5 голевых пасов. В октябре Марину исполнится 26 лет. Трудовой договор игрока с командой рассчитан до лета 2024 года. В активе Марина 1 гол в 10 играх за сборную Коста-Рики.
Хавбек "Оренбурга" Марин: Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим коммуникацию
Легионер "Оренбурга" из Латинской Америки Джимми Марин поделился мнением о новом наставнике команды Иржи Ярошике.
Фото: "Чемпионат"