- Я же не Нострадамус и не знаю, изменится что-то или нет. Всё, что сейчас делается, делается, чтобы наше судейство изменилось в лучшую сторону. Дай бог, чтобы с приходом нового человека были перемены. Мы будем этому только рады, и пусть у него всё получится. Идея с трансляцией переговоров арбитров мне очень нравится. Я не знаю, как к этому отнесутся другие команды и сами арбитры, но мне эта тема очень нравится, - передает слова Иванова Metaratings.ru.
Ранее официальный сайт Российского футбольного союза объявил о назначении на должность руководителя департамента судейства РФС 50-летнего сербского экс-рефери ФИФА Милорада Мажича, который сменил на этом посту Павла Каманцева.
Екатеринбургский "Урал" в прошедшем сезоне занял 11 место в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 30 матчах. В Кубке России команда главного тренера Виктора Гончаренко вышла в финалы верхней и нижней сеток плей-офф турнира, где уступила будущим участникам Суперфинала ЦСКА и "Краснодару".
Григорий Иванов - о назначении Мажича: будем только рады переменам в судействе с приходом нового человека
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал смену главы департамента судейства РФС.
Фото: "Спорт-Экспресс"