Об этом информирует пресс-служба столичного клуба. Новое соглашение с 34-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24. Паршивлюк играет за "Динамо" с 2019 года.
В 19 матчах завершившегося чемпионата России он отметился голом и результативной передачей. Рыночная стоимость уроженца Москвы составляет 1 млн евро.
"Динамо" начнет новый сезон под руководством нового главного тренера Марцела Лички. В стартовом туре бело-голубые примут "Краснодар".
Официально: 34-летний защитник Паршивлюк продлил контракт с "Динамо"
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк продлил сотрудничество с московским клубом еще на сезон.
Фото: ФК "Динамо"