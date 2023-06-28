- Иван очень профессионально относился к своему делу, хорошо тренировался. Но Артем (Дзюба - прим. Rusfootball.info) выглядел здорово, и игрового времени ему не хватило. Мы очень хорошо с ним поговорили. Говорили о разных ситуациях, он мог и покинуть команду, и остаться. Но он принял решение продолжить карьеру, где, по его мнению, он будет больше востребован. Это футбольная жизнь, - передает слова Галактионова Sport24.
Ранее стало известно, что 24-летний центральный нападающий Иван Игнатьев покинул московский "Локомотив" в связи с завершением срока действия контракта. После этого форвард заключил соглашение с "Сочи". В прошедшем сезоне на счету Игнатьева 27 матчей во всех турнирах, 5 забитых мячей и 2 голевые передачи за "Локомотив", в весенней части сезона основным центральным нападающим красно-зеленых стал 34-летний Артем Дзюба, который подписал контракт с "железнодорожниками" в феврале 2023 года.
Галактионов: Иван Игнатьев хорошо тренировался - но Дзюба выглядел здорово, и игрового времени ему не хватало
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о причинах перехода нападающего Ивана Игнатьева в "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"