Спортивный директор "Марселя" Рибалта: мы не заинтересованы в Клаудиньо, это фейк

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Марселя" Хавьер Рибалта прокомментировал информацию о трансферном интересе французского клуба к полузащитнику "Зенита" Клаудиньо.
Фото: Sport24
- Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке, - передает слова Рибалты Sport24.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что 26-летний бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо может стать игроком "Марселя". В прошедшем сезоне в 30 матчах за клуб во всех турнирах хавбек забил 5 голов и выполнил 12 ассистов. Спортивный директор "Марселя" Хавьер Рибалта ранее занимал аналогичный пост в "Зените".

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может перейти в "Марсель"


Зенит Марсель Рибалта Клаудиньо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится