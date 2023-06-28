- Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке, - передает слова Рибалты Sport24.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что 26-летний бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо может стать игроком "Марселя". В прошедшем сезоне в 30 матчах за клуб во всех турнирах хавбек забил 5 голов и выполнил 12 ассистов. Спортивный директор "Марселя" Хавьер Рибалта ранее занимал аналогичный пост в "Зените".
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может перейти в "Марсель"
Спортивный директор "Марселя" Рибалта: мы не заинтересованы в Клаудиньо, это фейк
Спортивный директор "Марселя" Хавьер Рибалта прокомментировал информацию о трансферном интересе французского клуба к полузащитнику "Зенита" Клаудиньо.
Фото: Sport24