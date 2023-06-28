- "Спартак" при Абаскале стал более атакующим? Да, это заметно. Плюс с ребятами общаюсь — с Антоном Зиньковским, Пруцевым. Они хвалят Абаскаля. Им очень нравится, как тренер выстраивает игру. Что много схожих качеств и идей с тем, что было в "Крыльях". Тоже умные перемещения, открывания. Мне игра "Спартака" очень по душе, - приводит мнение Ежова "Матч ТВ".
Россиянин Роман Ежов, играющий на позиции атакующего полузащитника, носит цвета "Крыльев Советов" с 2020 года. В майке самарского коллектива выпускник академии "Чертаново" сыграл 99 поединков. В них он сумел забить 10 голов. Также в активе Романа 12 голевых пасов. В минувшем сезоне Ежов забил 3 гола и оформил 4 голевых паса, поучаствовав в 27 встречах. В сентябре футболист отпразднует свое 26-летие. Его трудовой договор с волжанами рассчитан до конца июня 2025 года. Дружина Игоря Осинькина по итогам минувшего розыгрыша российского первенства финишировала на 12-й позиции, обыграв в последнем туре "Спартак" (1:0), который сумел занять 3-ю строчку по итогам сезона.
Ежов: мне игра "Спартака" очень по душе
Российский футболист "Крыльев Советов" поделился своим мнением по поводу игры столичного "Спартака".
Фото: ПФК "Крылья Советов"