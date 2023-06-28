– На первое место я всегда буду ставить Литвинова. Это прогрессирующий футболист. На сегодняшний день он считается большим мастером, — передает слова Кавазашвили "Чемпионат".
Сегодня портал "Чемпионат" опубликовал результаты голосования в номинации лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне 2022-2023. По его итогам 1-е место занял вингер "Локомотива" Сергей Пиняев. 2-я позиция осталась за форвардом "Динамо" Константином Тюкавиным. На 3-й строчке расположился полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов.
21-летний Руслан Литвинов – воспитанник московского "Спартака". Он выступает за основную команду с сентября 2021 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. В минувшем сезоне Литвинов принял участие в 34 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Кавазашвили – на вопрос о лучшем молодом игроке РПЛ: на первое место я всегда буду ставить Литвинова
Бывший футболист московского "Спартака"Анзор Кавазашвили выбрал лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам сезона 2022-2023.
Фото: ФК "Спартак"