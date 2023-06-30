- Мы отталкиваемся не от соперника, а от программы, составленной тренерами. Конечно, эти игры имеют значение, но в первую очередь главная задача — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту чемпионата. Это самое важное, это на первом месте, - приводит комментарий Кержакова пресс-служба "Зенита".
Недавно "Зенит" провел свою первую игру в рамках подготовки к новому сезону. Соперником петербуржцев стал "Ленинградец". Коллектив Сергея Семака уступил своему сопернику (0:1). Примечательно, что игра проходила в закрытом режиме. Увидеть футболистов "Зенита" в деле поклонники смогут уже в этот уик-энд. На "Газпром Арене" стартует предсезонный турнир, в котором сыграют, помимо петербуржцев, "Нефтчи", "Фенербахче" и "Црвены Звезда".
В первом туре турнира "Зенит" сыграет с азербайджанским коллективом. Скоро чемпиону России придется сыграть свой первый официальный матч. Невский клуб встретится с ЦСКА Владимира Федотова в рамках Суперкубка. В прошлом розыгрыше этого турнира "Зенит" не оставил шансов "Спартаку", отправив в их ворота 4 безответных мяча.
Михаил Кержаков: главная задача — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту РПЛ
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился своими мыслями по поводу подготовки на сборах, проходящих в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"