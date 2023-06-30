- Большой босс! Хочу его поблагодарить. Он дал мне возможность играть за "Спартак". Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда "Спартака". Он дал этому клубу все. Сделал "Спартак" чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего, - приводит мнение Жиго Sport24.
29-летний французский защитник Самуэль Жиго носил цвета "Спартака" с 2018 по 2022 года. Он перебрался в Россию из бельгийского "Гента". В майке коллектива из Москвы футболист провел 110 игр, в которых сумел забить 10 голов. Также к своим забитым мячам игрок приплюсовал еще 5 голевых пасов. С командой Самуэль завоевал Кубок России, в финале обыграв "Динамо" (2:1). Прошлым летом Жиго перебрался во Францию. Теперь защитник представляет цвета "Марселя". В минувшем сезоне экс-спартаковец помог марсельцам финишировать на 3-й позиции и квалифицироваться в Лигу чемпионов, забив 2 мяча и оформив 2 ассиста в 26 играх французского первенства.
Жиго - о Федуне: большой босс! Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум
Экс-игрок "Спартака" Самуэль Жиго поделился своими впечатлениями о бывшем владельце столичного коллектива Леониде Федуне.
Фото: "Чемпионат"