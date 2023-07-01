- Ду Кейрос мне понравился. По расположению, по движению. Во втором тайме заменили, потому что долго не играл. Но у него большой потенциал. Молодец, оставил хорошее впечатление, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".
Сегодня бразильский хавбек Ду Кейрос, присоединившийся к "Зениту" недавно, провел свой первый поединок в майке чемпиона России. Он вышел в основе на товарищеский поединок против "Нефтчи" из Азербайджана в рамках предсезонного турнира. Примечательно, что игра проходила на "Газпром Арене". Бразилец провел на поле 62 минуты игрового времени. Он ушел при счете 1:1.
Отметим, что "Зенит" уверенно переиграл бакинский коллектив. Во вторые 45 минут петербуржцы трижды поразили ворота своего соперника. Голы на счету бразильцев Густаво Мантуана и Клаудиньо, а также россиянина Зелимхана Бакаева.
Семак – об игре Ду Кейроса против "Нефтчи": у него большой потенциал. Молодец, оставил хорошее впечатление
Наставник "Зенита" Сергей Семака поделился своими мыслями по поводу игры Ду Кейроса в поединке против "Нефтчи" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"