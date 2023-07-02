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"Рома" продлила контракт с Эль-Шаарави

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Итальянский футболист Стефан Эль-Шаарави продолжит защищать цвета "Ромы".
Фото: Getty Images
"Рома" на своих ресурсах сообщила о том, что римский клуб и 30-летний итальянец Стефан Эль-Шаарави, играющий на позиции атакующего хавбека, пролонгировали трудовой договор до 2025 года.

Стефан Эль-Шаарави вернулся в "Рому" из китайского "Шанхай Шеньхуа" в 2021 году. Отметим, что ранее итальянец уже представлял цвета римлян. Всего в майке столичного коллектива Стефан провел 231 поединок. В них он сумел забить 58 голов и оформить 78 голевых пасов. Вместе с командой Эль-Шаарави завоевывал Лигу конференций в прошлом году. Дружина Жозе Моуриньо по итогам минувшего розыгрыша Серии А сумела финишировать 6-й позиции. Это позволит "Роме" сыграть в Лиге Европы.


Эль-Шаарави Рома
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