"Рома" продлила контракт с Эль-Шаарави

Итальянский футболист Стефан Эль-Шаарави продолжит защищать цвета "Ромы".

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"Рома" на своих ресурсах сообщила о том, что римский клуб и 30-летний итальянец Стефан Эль-Шаарави, играющий на позиции атакующего хавбека, пролонгировали трудовой договор до 2025 года.



Стефан Эль-Шаарави вернулся в "Рому" из китайского "Шанхай Шеньхуа" в 2021 году. Отметим, что ранее итальянец уже представлял цвета римлян. Всего в майке столичного коллектива Стефан провел 231 поединок. В них он сумел забить 58 голов и оформить 78 голевых пасов. Вместе с командой Эль-Шаарави завоевывал Лигу конференций в прошлом году. Дружина Жозе Моуриньо по итогам минувшего розыгрыша Серии А сумела финишировать 6-й позиции. Это позволит "Роме" сыграть в Лиге Европы.