- Мне понравилась игра. Понятно, что результат не являлся самым главным. По содержанию игра неплохая получилась. У "Зенита" чувствовался запас прочности. Не скажу, что первый тайм был плохой. Мне понравился Клаудиньо. По Ду Кейросу — видно, что он заточен на атаку. Он с большей охотой бежит в атаку, нежели в оборону. Сейчас у молодых игроков "Зенита" есть шанс проявить себя, - приводит мнение Мора "Матч ТВ".
Вчера в Санкт-Петербурге состоялся первый поединок товарищеского турнира. Между собой встречались местный "Зенит" и "Нефтчи" из Баку. С самого начала чемпион России взял игру под свой контроль и создавал голевые моменты. В частности, бразильский защитник Дуглас Сантос не сумел реализовать свой шанс, пробив выше ворот. Слабая реализация хозяев привела к тому, что после первой половины встречи они уступали в счете. Защитник Данил Круговой сыграл рукой в своей штрафной площади. Арбитр из Азова Артем Чистяков с помощью ВАР наказал "Зенит" 11-метровым. Счет в игре открыл бразилец Матеус Салданья. Но во вторые 45 минут встречи дружина Сергея Семака забила три мяча и вырвала победу. Счет 1:1 сделал Густаво Мантуана. Вперед невский клуб вывел Клаудиньо. Точку в матче поставил Зелимхан Бакаев.
Мор – о матче "Зенит" - "Нефтчи": у петербуржцев чувствовался запас прочности
Ветеран "Спартака" Эдуард Мор поделился своими мыслями по поводу победы "Зенита" над "Нефтчи" (3:1).
Фото: "Матч ТВ"