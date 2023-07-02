- Идет уже третий год аренд, мы не хотим играть с жизнью Денниса, мы хотим полноценный контракт на 3-4 года. ...Если тренер какого-то клуба захочет строить игру в обороне, ему не нужен игрок, который может уйти через год. ...Сколько "Ростов" хотел получить за Денниса? 4-6 миллионов евро. Но все понимают, что это сейчас невозможно. Столько никто не заплатит. Я бы хотел, чтобы клуб получил какие-то деньги, но не знаю, как это сделать. На нас выходили клубы из Германии, Испании, его точно хотят, - передает слова Фаура "РБ Спорт".
24-летний боснийский центральный защитник Деннис Хаджикадунич в марте 2022 года приостановил действующий до конца мая 2026 года контракт с "Ростовом" и покинул клуб, перейдя в шведский "Мальмё", за который выступал до конца декабря 2022 года. В январе 2023 года футболист перешел до конца сезона в испанскую "Мальорку", за которую провел 8 матчей (616 игровых минут), отметившись в их протоколах одной желтой карточкой. В настоящий момент Хаджикадунич формально принадлежит "Ростову", выступать за который не планирует. В июле 2018 года желто-синие выплатили "Мальмё" за переход Денниса 1 миллион евро трансферной компенсации.
Агент: я бы хотел, чтобы "Ростов" получил за Хаджикадунича какие-то деньги, но не знаю, как это сделать
Агент экс-защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича Валид Фаур рассказал о желании расторгнуть действующий до сих пор контракт игрока с желто-синими.
Фото: МатчТВ