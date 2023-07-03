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Зелимхан Бакаев: я в любом случае счастливый человек

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Атакующий полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал, что ощущает себя счастливым человеком.
Фото: РИА Новости
- Я в любом случае счастливый человек. У меня, слава богу, все живы и здоровы дома. У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым. Слава богу, что всё дома хорошо, - передает слова Бакаева Metaratings.ru.

27-летний правый вингер Зелимхан Бакаев в июле 2022 года на правах свободного агента перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". За сине-бело-голубых Бакаев сыграл 673 минуты в 26 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. В контрольном матче с азербайджанским "Нефтчи" (3:1), сыгранном в рамках международного межсезонного турнира Кубок Пари Премьер, полузащитник отметился забитым голом.


Зенит Бакаев
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