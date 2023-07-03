Как сообщает источник, этим летом Даниил Одоевский может временно сменить клубную прописку. В российском голкипере, который принадлежит "Зениту", заинтересованы сразу два клуба Российской Премьер-Лиги – "Пари НН" и "Оренбург". Они хотели бы арендовать игрока петербургского клуба уже в межсезонье.
Сегодня, 3 июля, стало известно о том, что "Зенит" продлил контракт с Даниилом Одоевским. Предыдущий договор российского вратаря с сине-бело-голубыми истекал летом 2024 года, а новый рассчитан до 30 июня 2027 года.
20-летний Даниил Одоевский – воспитанник петербургского "Зенита". В минувшем сезоне в составе клуба с берегов Невы он принял участие в пяти матчах и оформил четыре "сухаря".
Источник: Metaratings
Голкипер "Зенита" Одоевский на правах аренды может перейти в "Пари НН" или "Оренбург"
Нижегородский "Пари НН" и "Оренбург" заинтересованы в аренде вратаря петербургского "Зенита" Даниила Одоевского.
Фото: ФК "Зенит"