- Я о Слуцком ничего плохого не говорил — а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского. Я правду сказал и не боюсь ее. Правда — самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла, - приводит мнение Деспотовича Sport24.
Джордже Деспотович, играющий на позиции центрального нападающего, носил цвета "Рубина" с 2020 по 2022 годы. В майке коллектива из Казани серб сумел отметиться 15 голами и 5 голевыми пасами, поучаствовав в майке казанского коллектива в 36 играх. Джордже играл под руководством известного наставника Леонида Слуцкого, которому удавалось выигрывать с ЦСКА золото РПЛ и выводить команду в четвертьфинал ЛЧ. Отметим, что Деспотович до "Рубина" защищал цвета "Оренбурга". В составе южноуральцев форвард сумел наколотить 14 голов и оформить 4 ассистов. С зимы 2022 года футболист играет за "Арсенал" из Тулы. За туляков Деспотович сыграл 23 поединка. В них ему удалось записать в своей актив 1 забитый мяч и 2 ассистентских действия.
Леонид Слуцкий провел у руля "Рубина" 96 игр. В них он смог одержать 38 побед, проиграв при этом 36 раз. Также в активе тренера 22 ничьих. Леонид сумел вывести казанцев в квалификацию Лиги конференций, заняв 4 место. Там команда вылетела от "Ракува" из Польши. В сезоне 2021/2022 Слуцкий вместе с "Рубином" вылетел в Первую лигу.
Деспотович – о Слуцком: он на 70% девушка и на 30% — мужчина
Экс-форвард "Рубина" из Сербии Джордже Деспотович поделился своим отношением к Леониду Слуцкому.
Фото: "СЭ"