- Да, он интересен "Зениту", - приводит комментарий агента "Евро-Футбол.ру".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что юный 19-летний бразилец Виктор Уго, играющий на позиции атакующего хавбека, своей игрой за "Фламенго" заинтересовал санкт-петербуржский "Зенит". Чемпион России готов рассмотреть вариант с обменом Уго на Клаудиньо. Недавно во "Фламенго" подтвердили, что хотели бы видеть в своей команде зенитовского легионера. В этом сезоне Уго сумел забить 3 гола и оформить 1 ассистентское действие, поучаствовав в 21 встрече во всех турнирах. Отметим, что Виктор - выпускник академии "Фламенго".
Агент хавбека "Фламенго" Уго: футболист интересен "Зениту"
Агент бразильского футболиста "Фламенго" Виктора Уго поделился информацией об интересе к своему клиенту "Зенита".
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