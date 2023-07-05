– Мы поддерживаем контакт с руководством "Зенита" и продолжаем вести переговоры. Все нормально, — передает слова Рибейро "РБ Спорт".
Ранее стало известно о том, что полузащитник "Зенита" Вендел после отпуска не прибыл в расположение петербургского "Зенита". Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не стал скрывать, что бразильский игрок намерен покинуть Российскую Премьер-Лигу, поэтому он ищет для себя новый клуб.
25-летний Вендел выступает за петербургский "Зенит" с осени 2020 года. Его действующее соглашение с клубом с берегов Невы рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро.
Агент: Вендел продолжает поддерживать контакт с руководством "Зенита"
Тьяго Рибейро, агент футболиста петербургского "Зенита" Вендела, рассказал о взаимоотношениях стороны бразильского игрока с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"