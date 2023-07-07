Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов дал свое одобрение на продажу 26-летнего атакующего полузащитника Хесуса Медины в "Спартак", сообщают СМИ. По данным источника, на сообщение о желании парагвайца перейти к красно-белым Федотов ответил, что игрок ему не нужен.
Ранее появилась информация о вероятном трансфере 26-летнего парагвайского вингера ЦСКА Хесуса Медины, который пришел к "армейцам" в январе 2022 года на правах свободного агента, в московский "Спартак". По данным СМИ, возможная трансферная компенсация за футболиста может составить 6 миллионов евро в виде фиксированной выплаты и до 1 миллиона евро возможных бонусов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Медина сам попросил руководство ЦСКА отпустить его в "Спартак"
Чемпионат: Федотов одобрил продажу Медины в "Спартак", сказав, что тот ему не нужен
По информации источника, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался за продажу атакующего хавбека Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: "Спорт-Экспресс"